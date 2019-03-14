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Новости

15:42

Прокуратура не нашла нарушения в том, что Беглова называют "действующим губернатором"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил письменный ответ от прокуратуры на свою просьбу проверить, законно ли в некоторых СМИ и официальных источниках врио губернатора Александр Беглов упоминается в ранге "действующего губернатора".

В контрольном ведомстве подошли к вопросу с филологической точки зрения и не нашли никаких нарушений в таком позиционировании чиновника. Определение "действующий", как следует из ответа, означает, что "данное лицо в настоящее время совершает определенные действия в качестве губернатора".

"Словарь Ожегова у них теперь источник права. Полная чушь. Отмазывают Смольнинские СМИ", - желчно прокомментировал свою неудачу "яблочник" в авторском Telegram-канале.

Обращаясь в прокуратуру в феврале, депутат "Яблочник" был уверен, что словосочетание "действующий губернатор" не только вводит горожан в заблуждение, но и напрямую противоречит указу президента №569 от 3 октября 2018 года, согласно которому Беглов назначается врио, но никак не настоящим главой города.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:48    
17-40
Во как разошёлся - аж замкнуло и ручонки задрожали и в клаву не попал и прочитать не смог. Не возбуждайся бесцельно, голубчик.

18:10    
17.40
Как давление, антисемит? Упало? Смог же написать, хотя слов нет.

17:40    
Пархатый паскудный жидёнок начал учил нас смысловому значению слов. Нет слов !

16:27    
Непотопляемый...

16:13    
Беглов-наш губернатор! Бывший работник ОК КПСС Ленинграда не подведёт! Туда дураков не брали!

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