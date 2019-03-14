Глава КГА Григорьев постеснялся сесть рядом с градозащитниками

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев 14 марта пришел в социальный центр “Открытое пространство”, где на тот момент уже началась пресс-конференция защитников Пулковских высот, Чесменского дворца и парка “Александрино”.

Увидев в дверях зала Григорьева, участники мероприятия предложили ему сесть рядом с выступающими. Депутат ЗакСа Борис Вишневский даже встал, чтобы уступить свое место. Но Григорьев вежливо отказался и сказал, что пойдет в зал, к слушателям.

Сошлись на компромиссе - Григорьеву поставили стул между участниками пресс-конференции и слушателями. Депутаты Борис Вишневский и Алексей Ковалев похвалили чиновника за то, что он посетил мероприятие.

Напомним, на пресс-конференции депутаты заявили о недопустимости строительства даже одной очереди ЖК "Планетоград".

Сергей Еремеев

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