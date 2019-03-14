Зюганов подтвердил, что мандат Алферова отойдет Грудинину

Неподтвержденные сведения о том, что думский мандат скончавшегося депутата от КПРФ Жореса Алферова может достаться директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину, подтвердил бессменный лидер партии Геннадий Зюганов, ранее говоривший всего лишь о том, что это один из возможных вариантов. По словам Зюганова, партия пришла к такому решению единодушно. Он также напомнил об успехе прошлогодней президентской кампании Грудинина, занявшего на выборах второе место.

"Он полностью реализовал нашу программу "10 шагов к достойной жизни", которая полностью преобразовалась в программу "20 шагов к достойной жизни" Грудинина. Эта программа, прежде всего, заботилась о простом труженике, развитии экономики, развитии и поддержке нашей промышленности, науки и образования, агропромышленного комплекса, и эта программа была широко поддержана избирателями", - приводит похвалу от главы думских коммунистов "Интерфакс".

По словам Зюганова, Грудинин проявил себя очень талантливым политиком, и доказательством тому может служить его успех у миллионов избирателей, несмотря на чинимые ему препятствия в виде компромата.

В феврале Грудинина лишили мандата в совете депутатов подмосковного Видного - из-за незадекларированного офшора.

Физик, лауреат Нобелевской премии 2000-го года Жорес Алферов, чей мандат отойдет бизнесмену, скончался 1 марта на 89-м году жизни.