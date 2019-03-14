Совфед поддержал инициативу карельских депутатов, посвященную историко-культурным объектам

На заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы выступили в поддержку законодательной инициативы, которую разработали депутаты карельского парламента, сообщает пресс-служба карельского ЗакСа. Идея состоит в том, чтобы внести поправки в Земельный кодекс и сделать обязательным согласование схемы расположения того или иного земельного участка с органом, ответственным за сохранение объектов культурно-исторического наследия.

В противном случае, по мысли депутатов, велика опасность того, что без прохождения этой бюрократической стадии земля, частично захватывающая охраняемые зоны с памятниками культурно-исторического наследия, будет доставаться недобросовестным пользователям. Таким образом, сохранность построек, представляющих собой культурную и историческую ценность, ставится под угрозу.

Согласно законопроекту, получить участок земли без согласования с уполномоченным "защитным" органом ни одно физическое и юридическое лицо не сможет.