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17:56

Федотов выступает за то, чтобы приемные семьи принимали и бездомных

Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов нашел здравой собственную идею о том, чтобы приемные семьи имели возможность принимать к себе также и лиц без определенного места жительства, что поощрялось и стимулировалось бы государством. Его соображения, высказанные на заседании СПЧ, воспроизводит "Интерфакс".

Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность.

Михаил Федотов

С целью не идеализировать явление спикер нашел повод для того, чтобы упрекнуть некоторых граждан, которые имеют приемных детей. По его словам, распространены случаи, когда детей берут "со стороны", используя это как форму бизнеса.

"Напоминает откорм бычков, программа советской власти. И дети, и бездомные - не бычки. К ним надо относится по-человечески", - напутствовал руководитель СПЧ.

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