Штраф в 75 тысяч рублей за 23 секунды протеста

Куйбышевский районный суд 14 марта огласил решение по делу активистки Светланы Уткиной. Ее признали виновной в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время флэш-моба в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко на Невском проспекте 9 февраля. Наказание - штраф в 75 тысяч рублей. Из решения суда следует, что в словах Уткиной можно усомниться – ведь ее показания продиктованы защитной позицией, а вот словам полицейских-свидетелей не доверять нельзя. Уткина будет оспаривать решение суда.

Обусловлено позицией защиты

На заседание 13 марта, прошедшее накануне оглашения решения, должны были прийти два свидетеля из правоохранительных органов, но они не явились. По словам судьи, у обоих имелись уважительные причины. Защитники Уткиной Анастасия Буракова и Динар Идрисов решили не настаивать на их допросе – на их взгляд, из показаний других свидетелей уже видны все несоответствия в деле. Защитники требовали прекратить разбирательство.

Среди дававших показания - полицейский Руслан Сентемов, который задерживал активистов на акции 9 февраля. По его словам, акция продлилась около 5-10 минут и не прекратилась после его соответствующего предупреждения. Участники заседания просмотрели видеозапись с того самого дня и установили, что предупреждений Сентемова не слышно, а на проезжей части активисты провели 23 секунды. Полицейский все же от своих слов не отказался.

Уткина на заседании 13 марта заявила, что доверять показаниям свидетелей невозможно, а протокол в ее отношении был составлен с нарушениями.

- Показания Сентемова, которые нас сводят просто в глубокое возмущение, дают повод к размышлению: что происходит с нашими правоохранительными органами? Очень часто мы слышим на судах, что у нас нет повода не доверять сотрудникам полиции. Мне кажется, что на этом суде они сделали всё, чтобы мы им не доверяли никогда в жизни, - добавила Уткина.

Судья Лытаев же, оглашая решение по делу 14 марта, списал противоречия в деле на технические ошибки или на невнимательность сотрудников правоохранительных органов. Также судья отметил, что не доверять словам свидетелей нет причин.

- Показания свидетелей последовательны, не противоречивы, дополняют друг друга и согласуются с доказательствами, исследованными судом. Не верить показаниям вышеуказанных лиц у суда оснований не имеется, - заявил судья.

При этом, он считает, что в достоверности показаний активистки можно усомниться.

- Суд критически относится к показаниям Уткиной о том, что помех движениию транспорта она не создавала, требований о прекращении шествия не было, поскольку она их не слышала, самостоятельно покинула проезжую часть. Данные показания суд полагает обусловленными защитной версией Уткиной, - сказал судья.

В разговоре с ЗАКС.Ру активистка ещё раз отметила, что показания свидетелей не соответствуют видеозаписи с акции. Запись смотрел и судья, уточнила Уткина.

- Получается, он (судья – прим. ЗАКС.Ру) не поверил своим глазам. Он не поверил в то, что у меня есть право. Он поверил этим людям, - заявила активистка.

75 тысяч рублей с безработной

После акции на Невском проспекте 9 февраля были также задержаны активисты движения «Весна» и стажер «Эха Москвы», освещавший мероприятие.

Суды по двум активистам ещё не закончились. У Александра Ильина заседание пройдет 18 марта, а дело Валентина Хорошенина рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних (ему нет 18 лет). Стажера «Эха Москвы» Кирилла Матвеева, освещавшего акцию, оправдали. Владимиру Казаченко 13 марта назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Защита Уткиной просила назначить ей обязательные работы или административный арест, но суд оштрафовал ее на 75 тысяч рублей.

- Судья назначил заведомо для суда неисполнимое решение, поскольку в одном из первых судебных заседаний была приобщена справка и иные документы, подтверждающие отсутствие каких бы то ни было доходов у Светланы в настоящее время. В связи с чем было указано в позиции защиты, что в случае, если суд придет к выводу о наличии событий состава административного правонарушения, то им может быть назначено лишь административное наказание в виде обязательных работ либо административного ареста. А административный штраф оплатить государству она возможности не имеет, поскольку доходов у нее нет, на иждивении ни у кого она не находится, - заметил Идрисов в разговоре с ЗАКС.Ру

Уткина в свою очередь заявила, что будет подавать апелляцию. По словам активистки, цены у правосудия нет, а вот цена свободного выражения мнения – размер ее штрафа.

- 75 тысяч рублей за то, чтобы я могла свободно сказать, что у Анастасии Шевченко убили дочь, - добавила Уткина.

Напомним, 9 февраля Уткина вместе с активистами движения «Весна» вышла на Невский проспект в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко. Участники флэш-моба зажгли фаеры и развернули баннер с надписью «Открытая Россия вместо Путина». На следующий день в поддержку Шевченко в нескольких городах страны прошли акции. Перед началом такой акции в Петербурге и была задержана Уткина.

Анастасия Шевченко является активистом «Открытой России». Правоохранительные органы в январе провели обыски у нескольких членов движения, в том числе у Шевченко. Ее поместили под домашний арест по обвинению в участии в нежелательной организации. Шевченко отказывались отпускать к дочери Алине в реанимацию и позволили отправиться к ней только вечером накануне смерти девушки.

София Саттарова

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