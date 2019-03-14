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18:09

Штраф в 75 тысяч рублей за 23 секунды протеста

Куйбышевский районный суд 14 марта огласил решение по делу активистки Светланы Уткиной. Ее признали виновной в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время флэш-моба в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко на Невском проспекте 9 февраля. Наказание - штраф в 75 тысяч рублей. Из решения суда следует, что в словах Уткиной можно усомниться – ведь ее показания продиктованы защитной позицией, а вот словам полицейских-свидетелей не доверять нельзя. Уткина будет оспаривать решение суда.

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Обусловлено позицией защиты

На заседание 13 марта, прошедшее накануне оглашения решения, должны были прийти два свидетеля из правоохранительных органов, но они не явились. По словам судьи, у обоих имелись уважительные причины. Защитники Уткиной Анастасия Буракова и Динар Идрисов решили не настаивать на их допросе – на их взгляд, из показаний других свидетелей уже видны все несоответствия в деле. Защитники требовали прекратить разбирательство.

Среди дававших показания - полицейский Руслан Сентемов, который задерживал активистов на акции 9 февраля. По его словам, акция продлилась около 5-10 минут и не прекратилась после его соответствующего предупреждения. Участники заседания просмотрели видеозапись с  того самого дня и установили, что предупреждений Сентемова не слышно, а на проезжей части активисты провели 23 секунды. Полицейский все же от своих слов не отказался. 

Уткина на заседании 13 марта заявила, что доверять показаниям свидетелей невозможно, а протокол в ее отношении был составлен с нарушениями. 

- Показания Сентемова, которые нас сводят просто в глубокое возмущение, дают повод к размышлению: что происходит с нашими правоохранительными органами? Очень часто мы слышим на судах, что у нас нет повода не доверять сотрудникам полиции. Мне кажется, что на этом суде они сделали всё, чтобы мы им не доверяли никогда в жизни, - добавила Уткина.

Судья Лытаев  же, оглашая решение по делу 14 марта, списал противоречия в деле на технические ошибки или на невнимательность сотрудников правоохранительных органов. Также судья отметил, что не доверять словам свидетелей нет причин.

- Показания свидетелей последовательны, не противоречивы, дополняют друг друга и согласуются с доказательствами, исследованными судом.  Не верить показаниям вышеуказанных лиц у суда оснований не имеется, - заявил судья.

При этом, он считает, что в достоверности показаний активистки можно усомниться.

- Суд критически относится к показаниям Уткиной о том, что помех движениию транспорта она не создавала, требований о прекращении шествия не было, поскольку она их не слышала, самостоятельно покинула проезжую часть. Данные показания суд полагает обусловленными защитной версией Уткиной, - сказал судья. 

В разговоре с ЗАКС.Ру активистка ещё раз отметила, что показания свидетелей не соответствуют видеозаписи с акции. Запись смотрел и судья, уточнила Уткина.

- Получается, он (судья – прим. ЗАКС.Ру) не поверил своим глазам. Он не поверил в то, что у меня есть право. Он поверил этим людям, - заявила активистка.

75 тысяч рублей с безработной

После акции на Невском проспекте 9 февраля были также задержаны активисты движения «Весна» и стажер «Эха Москвы», освещавший мероприятие. 

Суды по двум активистам ещё не закончились. У Александра Ильина заседание пройдет 18 марта, а дело Валентина Хорошенина рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних (ему нет 18 лет). Стажера «Эха Москвы» Кирилла Матвеева, освещавшего акцию, оправдали.  Владимиру Казаченко 13 марта назначили штраф в 15 тысяч рублей. 

Защита Уткиной просила назначить ей обязательные работы или административный арест, но суд оштрафовал ее на 75 тысяч рублей.

- Судья назначил заведомо для суда неисполнимое решение, поскольку в одном из первых судебных заседаний была приобщена справка и иные документы, подтверждающие отсутствие каких бы то ни было доходов у Светланы в настоящее время. В связи с чем было указано в позиции защиты, что в случае, если суд придет к выводу о наличии событий состава административного правонарушения, то им может быть назначено лишь административное наказание в виде обязательных работ либо административного ареста. А административный штраф оплатить государству она возможности не имеет, поскольку доходов у нее нет, на иждивении ни у кого она не находится, - заметил Идрисов в разговоре с ЗАКС.Ру

Уткина  в свою очередь заявила, что будет подавать апелляцию. По словам активистки, цены у правосудия нет, а вот цена свободного выражения мнения – размер ее штрафа.

- 75 тысяч рублей за то, чтобы я могла свободно сказать, что у Анастасии Шевченко убили дочь, - добавила Уткина. 

Напомним, 9 февраля Уткина вместе с активистами движения «Весна» вышла на Невский проспект в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко. Участники флэш-моба зажгли фаеры и развернули баннер с надписью «Открытая Россия вместо Путина».  На следующий день в поддержку Шевченко в нескольких городах страны прошли акции.  Перед началом такой акции в Петербурге и была задержана Уткина.

Анастасия Шевченко  является активистом «Открытой России». Правоохранительные органы в январе провели обыски у нескольких членов движения, в том числе у Шевченко. Ее поместили под домашний арест по обвинению в участии в нежелательной организации. Шевченко отказывались отпускать к дочери Алине в реанимацию и позволили отправиться к ней только вечером накануне смерти девушки.

София Саттарова



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19:46    
государство с феодальной системой правления и сталинско-православной идеологией, заточенное на репрессии, "суды" -профанация законности и механизм подавления инокомыслия, в средневековье были более справедливее. на фоне цивилизованных стран россия выглядит диковато...

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