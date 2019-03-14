К осени 2019-го будет готова велодорожка между Крестовским островом и парком 300-летия

Не позднее августа закончатся работы по проведению велосипедного маршрута, который свяжет парк 300-летия Петербурга и Приморский парк Победы на Крестовском острове, сообщает пресс-служба Смольного. В настоящее время проходит соревнование между подрядчиками за право разместить велодорожки на Южной дороге и Приморском проспекте. Государственную закупку осуществляет Городской центр управления парковками.

Участок, который предстоит покрыть новейшими велодорожками, имеет в общей сложности протяженность 3,1 км.

Отметим, что в планы Смольного к 2021 году входит связать по меньшей мере шесть городских парков выделенными полосами для велосипедистов. Еще раньше, до конца 2019-го года велосипедных маршрутов станет на 31 км больше.