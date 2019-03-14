Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:56

К осени 2019-го будет готова велодорожка между Крестовским островом и парком 300-летия

Не позднее августа закончатся работы по проведению велосипедного маршрута, который свяжет парк 300-летия Петербурга и Приморский парк Победы на Крестовском острове, сообщает пресс-служба Смольного. В настоящее время проходит соревнование между подрядчиками за право разместить велодорожки на Южной дороге и Приморском проспекте. Государственную закупку осуществляет Городской центр управления парковками.

Участок, который предстоит покрыть новейшими велодорожками, имеет в общей сложности протяженность 3,1 км.

Отметим, что в планы Смольного к 2021 году входит связать по меньшей мере шесть городских парков выделенными полосами для велосипедистов. Еще раньше, до конца 2019-го года велосипедных маршрутов станет на 31 км больше.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:51 Чиновники согласовали проведение митинга "Петербургу - свободные выборы"   2

19:32 "Хозяев" отравлявшей Петербург цистерны с газом оштрафовали на 200 тысяч рублей

19:14 Муниципал: Церковь согласилась не строить храм в сквере на Канонерском острове

18:56 К осени 2019-го будет готова велодорожка между Крестовским островом и парком 300-летия

18:31 Власти Петербурга намерены предоставить субсидии по возмещению затрат на зарплаты инвалидам

18:19 Отчаявшись получить ответ от Беглова, жители Полюстрово жалуются в комитеты   1

18:09 Штраф в 75 тысяч рублей за 23 секунды протеста   1

17:56 Федотов выступает за то, чтобы приемные семьи принимали и бездомных

17:34 Григорьев не желает революции в изменениях ПЗЗ   1

17:20 Осквернивший "Родину-мать" в фотошопе "навальнист" получил 200 тысяч рублей штрафа   3

16:56 Совфед поддержал инициативу карельских депутатов, посвященную историко-культурным объектам

16:26 Зюганов подтвердил, что мандат Алферова отойдет Грудинину

16:03 Глава КГА Григорьев постеснялся сесть рядом с градозащитниками   5

15:42 Прокуратура не нашла нарушения в том, что Беглова называют "действующим губернатором"   5

15:41 Ковалев попросил Беглова изменить ПЗЗ для спасения Пулковских высот

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.