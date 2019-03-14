"Хозяев" отравлявшей Петербург цистерны с газом оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Петербурге дало свои первые "плоды" административное судопроизводство по "делу о цистерне" - делу о сильном загрязнении воздуха вредными веществами, на которое в начале февраля жаловались жители сразу нескольких районов и которое даже повлекло за собой эвакуацию школ.

ООО "Портэнерго" - владельца цистерны, в которой в районе Лигово разгерметизировался газ этилмеркаптан, оштрафовали на 200 тысяч рублей, о чем сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

В отношении "Авто Л.С." - арендатора территории, на которой случился инцидент, продолжается административное производство.

5 февраля на удушливый запах жаловались не только жители прилегающих к Лигово районов, но также на Васильевском острове и даже в Калининском районе.