Чиновники согласовали проведение митинга "Петербургу - свободные выборы"

В Смольном санкционировали уличную манифестацию под названием "Петербургу - свободные выборы", сигнализировала в Facebook одна из заявительниц акции Александра Бруссер. Граждане смогут свободно собраться на площади Ленина днем 24 марта.

Формально мероприятие приурочено к тридцатилетию выборов народных депутатов СССР, которые в демократических кругах часто называют самыми свободными выборами в новейшей истории страны.

Организаторы выражают радость и даже некоторое удивление из-за того, что чиновники пошли им навстречу "с первого раза". Как правило, оппонентам действующей власти в борьбе за право митинговать в Петербурге приходится сложнее. Еще сложнее бывает добиться согласования акции в центре города и, в том числе, как раз на площади Ленина.