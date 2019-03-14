Шульман обрисовала типаж следующего президента, на который есть запрос

Политолог, специалист по законодательству Екатерина Шульман в интервью проекту "Ещенепознер" попыталась описать образ политика, максимально близкий к тому, который востребуется большинством отчечественного электората. Сегодняшнему положению вещей она противопоставила политическую ситуацию 1999-го года, когда следующий за Борисом Ельцином президент должен был быть в одном лице и "анти-Ельциным", и преемником Ельцина. Времена, по наблюдениям ученого, несколько изменились, и собирательно понимаемая власть настолько "осточертела", что людям потребно видеть своим кандидатом человека с обязательным условием в бэкграунде - чтобы он не был выходцем из так называемых элит. При этом россияне по-прежнему боятся переворотов и насилия, а значит, нужен "лайт-вариант" - не "революционер с автоматом".

Он должен каким-то образом получить эту власть мирным путем. Это должен быть человек, в старых терминах, левых взглядов. Я бы посмотрела на молодых людей, которые выигрывают в регионах от КПРФ, которые за справедливость, против всего вот этого начальства, демонстрируют эмпатию и какой-то народный здравый смысл. — Екатерина Шульман

По Конституции, президентские полномочия Владимира Путина истекают в 2024-м году, и, если не менять основной закон и государственный строй, то больше избираться он не вправе.