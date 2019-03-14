В СПЧ признали необоснованным уголовное преследование псковского "Яблока"

Комиссия по избирательным правам при президентском Совете по правам человека опубликовала результаты своей экспертизы, посвященной уголовному делу в отношении псковского отделения партии "Яблоко" и поводам для его возбуждения. Политической ячейке инкриминируют воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. Дело возбудили после того, как представители "Яблоко" публично призывали граждан в единый день голосования 9 сентября 2018-го года не голосовать ни за кого из представленных кандидатов, а испортить бюллетень.

Специалисты из СПЧ не нашли никаких оснований для столь строгого преследования демократов. Ни букву, ни дух ни одного из существующих законов, убеждены эксперты, предложенный "яблочниками" вариант электорального поведения не нарушил.

"Призыв, содержащийся в листовке, не затрагивал и не нарушал тайну голосования. Никогда данная форма агитации не рассматривалась в качестве основания для возбуждения уголовного дела – в силу очевидного несоответствия данных действий признакам состава преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ", - говорится в тексте заключения.

Перед выборами губернатора Пскова кандидат Виталий Аршинов, шедший от "Яблока", снял свою кандидатуру, что, по мнению лидера регионального отделения партии Льва Шлосберга, стало следствием политического давления, которому он дал эпитет «криминальное».