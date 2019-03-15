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9:57

Градозащитники просят признать СКК "Петербургский" памятником культуры

Петербургское ВООПИиК и Союз архитекторов Петербурга подали в КГИОП заявку на включение СКК в список объектов культурного наследия, сообщается в группе общества во «ВКонтакте».

В заявлении указано, что градозащитники считают СКК обладающим признаками объекта культурного наследия. В состав памятника они просят включить здание универсального зала, кассовые павильоны и парк.

СКК «Петербургский» хотят снести, чтобы построить на его месте новую ледовую арену для ХК СКА. Автор проекта Андрей Литвинов заявлял, что новая арена будет рассчитана на 21,5 тысяч зрителей, и что она станет лучшей в мире. Протестуя против проекта, в декабре 2018 года свой пост покинул директор СКК Николай Скляренко.

Градозащитников беспокоит проект строительства жилья, которое ХК СКА планирует возвести рядом с новой ареной, застроив сквер у СКК. Подробнее об опасениях защитников сквера – в материале ЗАКС.Ру.

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11:57   Юрий   mun65@mail.ru
В самом задании не вижу ни чего уникального, серое, громоздкое, форма самая обычная, как СКК практически не используется. На памятник КУЛЬТУРЫ, по моему субъективному мнению, не тянет. Надо сносить и строить что то новое!

10:42    
Ломать не строить...Уникальный СКК имени В. И. Ленина-крупнейший в Европе, был построен в 1980 году под руководством ВЕЛИКОГО главы нашего города- 1-го секретаря ОК КПСС Гр.Вас. Романова, как и аэропорт "Пулково", БКЗ "Октябрьский", половина всего жилья Ленинграда и тд и тп.

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