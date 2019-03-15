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Новости

10:31

Владелец электростанции в парке Петергофа оштрафован за безразличие к памятнику

Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал собственника электростанции в Александрийском парке на 660 тысяч рублей за неисполнение требований по обеспечению сохранности памятника, сообщили в КГИОП.

КГИОП и собственник здания – частное лицо – заключили охранное обязательство, по которому собственник до марта 2018 года должен был отреставрировать фасад электростанции, отремонтировать кровлю и приспособить здание для современного использования. В 2017 году комитет выдал собственнику задание на разработку проектной документации, но так ее и не дождался.

В октябре 2018 году комитет установил, что собственник к работам не приступал. Электростанция тем временем находилась в плохом состоянии, части конструкции, окна, двери, перекрытия и напольные элементы были утрачены, каменные ступени разрушены, подвалы залиты водой, доступ был открыт для посторонних.

На основании решения суда пользователем теперь должен в течение полугода выполнить работы по консервации объекта, за два года – отремонтировать фасад и отреставрировать памятник на основании проектной документации, согласованной с КГИОП. Если сроки исполнения решения истекут раньше, пользователю придется платить по 100 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Того же пользователя Петродворцовый суд Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

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11:03    
6 снизу: "пользователем должен выполнить"
Надо автора и редактора исплользовать хорошенько, чтоб они вспомнили, что они должны выполнить. Позор безродным косноязычным лентяям.

Страница 1-ая (всего: 1)
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