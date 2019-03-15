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Новости

10:56

ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Европейский союз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Под санкции попали, в том числе, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Также ввести новые санкции могут в США. В этом случае ограничения затронут не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны.

25 ноября погранслужба ФСБ со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до 24 апреля. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

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12:06    
11:58 обратись к лечащему врачу или в спортлото и тебе помогут.

12:05    
11:13 - Александра Величкевич, 51 год, Санкт-Петербург.
«И моя мама, и мой отец того же мнения, что и я. И моя мать ведет дебаты в Интернете наравне со мной, хотя ей уже 75 лет. Меня очень беспокоит, что моя любимая Россия будет больше зависеть от гомосексуалистов в Европе и США. То, что хорошо там для них, не обязательно хорошо и для нас. Поэтому я как-то написала, что нас ждет массированная атака извращенных либералов. Мы будем отталкивать педиков от власти (их культура просто дерьмо), чтобы они не разрушали нашу культуру. Для меня гомосеки не личные враги, но я вижу в них людей с дефектом, они противоестественны и ненормальны. И они должны перестать постоянно демонстрировать радужный флаг. Для меня они этот флаг уничтожили. Раньше мне очень нравилась радуга, но теперь уже нет».
Сашенька, а "Насральный" это ваш папА или мамА?

11:58    
11.01 Не очень понятен ваш вопрос. Половина Украины является или антисемитами, или просто не любят эту нацию из-за её отдельных представителей вроде Вишневского. Как их всех включить в список ? Подскажите.

11:13    
Санкции ЕС кроме смеха вызвать ничего не могут! С НОЯБРЯ(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 2018г. провели тысячи заседаний, совещаний по разгрому бандеровцев в РУССКОМ(!!!!!!!!!) Керченском проливе...В результате запретили въезд 8(!!!!!!!!) российским военнослужащим в Европу, в которую они и так не ездили и не поедут... И заморозили их счета в банках ЕС, которых никогда не было у них и не будет...Ну, не идиоты эти еврогомосеки??? Полные!!!

11:01    
Почему в этом списке нет антисемита и ястреба с ЗАКС.Ру? Недоработка.

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