ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Европейский союз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Под санкции попали, в том числе, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Также ввести новые санкции могут в США. В этом случае ограничения затронут не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны.

25 ноября погранслужба ФСБ со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до 24 апреля. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.