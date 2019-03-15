Патриарх Кирилл просит передать РПЦ старейшую церковь Москвы и музей Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой передать Спасо-Андроников монастырь в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу движения за возрождение обители Сергея Карнаухова.

По его словам, письмо патриарха датировано 29 января. «Это не просьба. В соответствии с законом этого письма уже достаточно для передачи обители в церковное ведение», - подчеркнул Карнаухов. Факт отправки письма подтвердили и в РПЦ.

В обращении патриарха речь идет о передаче в собственность церкви ряда объектов культуры федерального значения. Среди них - Спасский собор XV века, трапезная палата XVI века, братский корпус и настоятельские палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века, и другие.

Спасский собор – древнейший храм Москвы за пределами Кремля. В Спасо-Андрониковом монастыре встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои ряда воин, семьи известных династий. Также на территории монастыря находится музей имени Андрея Рублева.