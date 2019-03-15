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Новости

11:19

Патриарх Кирилл просит передать РПЦ старейшую церковь Москвы и музей Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой передать Спасо-Андроников монастырь в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу движения за возрождение обители Сергея Карнаухова.

По его словам, письмо патриарха датировано 29 января. «Это не просьба. В соответствии с законом этого письма уже достаточно для передачи обители в церковное ведение», - подчеркнул Карнаухов. Факт отправки письма подтвердили и в РПЦ.

В обращении патриарха речь идет о передаче в собственность церкви ряда объектов культуры федерального значения. Среди них - Спасский собор XV века, трапезная палата XVI века, братский корпус и настоятельские палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века, и другие.

Спасский собор – древнейший храм Москвы за пределами Кремля. В Спасо-Андрониковом монастыре встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои ряда воин, семьи известных династий. Также на территории монастыря находится музей имени Андрея Рублева.

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12:02    
Кирилл всё имущество РПЦ просрал на Украине, теперь музеи отжимает у народа...О, времена! О,нравы!

11:49    
11-39 По сравнению с фактом появления письма опечатка в тексте является такой мелочью ! Вот это мерзость так мерзость !

11:39    
2 снизу: "герои воИн"
Показатель уровня мерзости и лени автора и редактора. Это не случайная опечатка. Буквы Й и И находятся на клаве совсем в разных местах. Позор работникам ЗАКСа.ру, допустившим ошибку в такой фразе.

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