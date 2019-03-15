"Я падишах моего народа": депутат-единоросс из Чечни заявил, что не любит русских

Чеченский парламентарий, член "Единой России", ранее - глава Минобороны Ичкерии Магомед Ханбиев признался в своей "нелюбви" к русским. На заявление депутата, сделанное на просторах личного Instagram, обратил внимание Алексей Навальный и его соратники.

"Падишах моего народа - чеченец, а я - сын Ичкерии".

Депутат "Единой России" заявил, что он не любит русских и не разговаривает с ними. pic.twitter.com/bG92PMIQRL — Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2019 г.

"Я падишах моего народа - я чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю и слов им не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время обеих войн в Чечне - прим. ЗАКС.Ру]. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я - сын Ичкерии!", - известил аудиторию подписчиков Ханбиев.

Из информации, опубликованной на сайте чеченского подразделения "Единой России", следует, что Ханбиев является членом партии власти в парламенте республики, состоит в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награжден орденом Ахмата Кадырова и орденом "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".

Добавим, Ичкерия была объявлена самопровозглашенной республикой после распада СССР и территориально располагалась на части бывшей Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР. По факту, автономия распалась в 2007 году, когда её глава - Доку Умаров - объявил о создании "Кавказского эмирата" ("Имарат Кавказ") - организации, позднее признанной террористической и запрещенной в РФ.