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Новости

11:40

"Я падишах моего народа": депутат-единоросс из Чечни заявил, что не любит русских

Чеченский парламентарий, член "Единой России", ранее - глава Минобороны Ичкерии Магомед Ханбиев признался в своей "нелюбви" к русским. На заявление депутата, сделанное на просторах личного Instagram, обратил внимание Алексей Навальный и его соратники.

"Я падишах моего народа - я чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю и слов им не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время обеих войн в Чечне - прим. ЗАКС.Ру]. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я - сын Ичкерии!", - известил аудиторию подписчиков Ханбиев.

Из информации, опубликованной на сайте чеченского подразделения "Единой России", следует, что Ханбиев является членом партии власти в парламенте республики, состоит в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награжден орденом Ахмата Кадырова и орденом "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".

Добавим, Ичкерия была объявлена самопровозглашенной республикой после распада СССР и территориально располагалась на части бывшей Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР. По факту, автономия распалась в 2007 году, когда её глава - Доку Умаров - объявил о создании "Кавказского эмирата" ("Имарат Кавказ") - организации, позднее признанной террористической и запрещенной в РФ.

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12:29    
Ашот
11-59
Дорогой друг, ты, по сути, прав. Однако, если ты русский, пиши, пожалуйста, без ошибок: "сколько волка нИ корми". Согласись, что не достоин уважения тот, кто плохо знает язык своих предков.

12:28   Бордунов  
Надо было дать им спокойно выйти из состава РФ, не доводя до первой войны, но зачистить весь этнический криминалитет и на территории России. И не было бы разорительной дани, тихо кипящей ненависти, и были бы живы Буданов, Кунгаева,  Эстемирова и, главное, сохранился бы тейповый вековой уклад в самой Чечне, а возглавлял бы её адекватный и порядочный советский генерал Д. Дудаев. Это был катастрофический стратегический просчет банды Ельцина.
Увы, победили визгливые имперцы, которые кроме ненависти к русским и пролитию русской крови ничего полезного принести россиянам не могут.

12:15    
12:00 И тут своего сралина приплела. Больная, что ли?
11:46 До поры, до времени. Щас Путин 20 миллионов азиатов завезет и ты ощутишь всю теплоту дружбы народов, гденить в подворотне.

12:11    
он честно говорит, не скрывает - ну и ему такой же "привет"... плохо, что туда идет "денежная труба" сравнимая с "газовой" трубой в европу... от продажи газа хоть прибыль есть, а от чечни, как и прочих "друзей кавказцев" - колоссальные убытки... воруют газ, электроэнергию... добрый путин уйдет вентиль "денежной трубы" надо будет закрывать...

12:00    
На этом фоне вспоминается легендарный и специальный тост на тысячном приёме по случаю Победы в Великой Отечественной войне ВЕЛИКОГО Сталина: "За РУССКИЙ народ!!!", внёсший главнейший вклад в разгром фашизма...Ни за кого больше тост не поднял и не упомянул, ни хохлов, ни евреев, ни кавказцев, чеченцев и других...

11:59    
Сколько волка не корми....

11:52   Валентина   Translate200@yandex.ru
Да не только кавказцы, но и сами русские из замечательной партии "Единая Россия" также ненавидят нас, русских и с нами они не разговаривают.

11:46    
Очень многие русские не любят кавказцев, чеченцев, как белые американцы ненавидят негров, мексиканцев и др.... И что??? Ничего!!! Живём дальше!

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