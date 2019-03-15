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12:00

ЛДПР хочет запретить петербуржцам шуметь в "тихий час"

Жителей Петербурга могут начать штрафовать за нарушение тишины с 13:00 до 15:00. Соответствующий законопроект 15 марта обсудили на заседании комитета по законодательству ЗакСа.

С предложением ужесточить «закон о тишине» выступила фракция ЛДПР. Ее председатель Олег Капитанов отметил, что аналогичные правила уже действуют в нескольких регионах страны. Он также заявил, что законопроект составлен в отношении тех, кто «не имеет совести».

По словам законодателя, в частности, планируется запретить передвигать мебель и играть на музыкальных инструментах в дневные часы.

– Все время нас критикует оппозиция: вот, единороссы, все время запрещаете. А вот и вы решили запретить, – обратилась к Капитанову депутат Вера Сергеева.

Сергеев не согласилась с положениями законопроекта, приведя в пример пенсионерок, которые увеличивают громкость телевизоров, потому что плохо слышат.

– Бабушек теперь штрафовать? – спросила единоросс.

Капитанов ответил, что на дворе XXI век и плохослышащие могут пользоваться слуховыми аппаратами.

Другой депутат «Единой России» Сергей Купченко уточнил у автора законопроекта, сколько децибел считается нарушением тишины. Капитанов ответил, что этот вопрос не к нему, а к Роспотребнадзору. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков уточнил, что такая федеральная норма есть – 55 децибел.

– При этом плач ребенка это 78 децибел, а ссора между супругами – 90 децибел, – добавил Шестериков.

Несмотря на критику от депутатов, девять членов комитета по законодательству проголосовали за рассмотрение вопроса на пленарном заседании ЗакСа. Против была только депутат Сергеева.

Сергей Еремеев



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12:24    
Весеннее обострение. Обычное дело. Это мы смеёмся, а врачи-психиатры просто увеличивают дозу лекарств.

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