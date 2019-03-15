В ЗакСе требуют ввести правила посещений магазинов для владельцев котов и собак

Депутаты Заксобрания из «Единой России» Сергей Никешин и Денис Четырбок предложат правительству России установить правила посещения продовольственных магазинов, гипермаркетов, кафе и ресторанов для людей с домашними животными. В пятницу, 15 марта, инициативу одобрили на заседании комитета по законодательству.

Единороссы пояснили, что инициатива направлена в первую очередь на владельцев собак мелких пород, которые во время шоппинга носят своих питомцев в корзинах и тележках.

«Периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятие общественного питания в сопровождении животного-компаньона», - говорится в пояснительной записке к документу.

Четырбок уточнил, что о запрете нахождения в магазинах с животными речи не идет.

Сергей Еремеев

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