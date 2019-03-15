Следователь и приставы пришли в офис ФБК и требуют удалить фильм "Он вам не Димон"

В офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве пришли следователь и два судебных пристава с повестками, требуя удалить фильм-расследование «Он вам не Димон», сообщил сотрудник ФБК Илья Пахомов в Twitter.

Ранее в отношении бывшего директора ФБК Романа Рубанова возбудили уголовное дело из-за отказа удалять это расследование. Удалить фильм ФБК был должен по решению суда по иску бизнесмена Алишера Усманова. Алексей Навальный подчеркивал, что фонд не может удалить ролик с YouTube, где он опубликован, потому что видео опубликовано на личном канале политика.

В фильме о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева утверждалось, что Усманов якобы подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы называют связанным с премьером, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье. Усманов требовал опровергнуть эти сведения и удалить фрагменты расследования, связанные с ним.

Сначала Люблинский суд Москвы в 2017 году, несмотря на требования Усманова, постановил удалить весь фильм целиком. После обжалования приговора Мосгорсуд обязал ФБК убрать только части фильма, связанные с Усмановым. Вскоре после этого, в октябре 2017 года, Рубанов дал опровержения информации, признанной ложной.