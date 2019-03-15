Миронов предлагает сделать 16 марта праздником "крымской весны"

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов полагает, что 16 марта - день проведения народного референдума по Крыму - необходимо сделать праздничным. Свое предложение глава эсеров озвучил сегодня, 15 марта, на митинге по случаю памятного события в Симферополе.

"Сейчас, когда мы празднуем пятилетие "крымской весны", мы, наверное, еще до конца не сознаем, какой же это был великий шаг в общей истории нашей Родины. Сегодня с этой трибуны я объявляю о том, что внесу законодательную инициативу. Считаю, что 16 марта должен стать национальным праздником, выходным днем для всех граждан России", - декламировал Миронов со сцены.

Вспомнил председатель СР и о том, что на прошедших в 2018 году выборах главы государства крымчане более 90% голосов отдали за Владимира Путина, что, по мнению Миронова, лишь подтверждает уверенность жителей региона в правильно сделанном в 2014 году выборе.

"Считайте, что это повторный референдум, вопреки тому, что, как говорят на Западе, якобы тут уже кто-то сожалеет. Сегодня крымчан волнует и повышение цен, и проблемы здравоохранения, и не очень ласковые бюрократы, – то же самое волнует всех граждан страны. Весте мы обязательно сделаем так, чтобы жить счастливо", - пообещал глава "Справедливой России".

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного 16 марта 2014 года народного плебисцита. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась считать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.