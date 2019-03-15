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Новости

13:25

СК просит суд арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова

Следственный комитет просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о взятках, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Белоусова обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2010 – 2014 годах Белоусов совместно с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили от представителей холдинга «Автобан» взятку на 3,4 млрд рублей.

В декабре 2018 года Госдума лишила депутата неприкосновенности. По словам Трунова, Белоусов своей вины не признает.

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15:33    
13-34 Если "кругом одно ворьё", то, по логике и ты вор. Начни с себя, брось воровать, и появится первый очаг нравственности и морали.

13:34    
Кругом одно ворьё! Удивляться нечему, так как в России капитализм! Жажда наживы любой ценой овладела умами большинства граждан буржуазной России! Обогащение всё затмило! Какая там к чёрту нравственность, мораль, честное служение Родине...Всё отвергнуто, всё это осталось в СССР!

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