СК просит суд арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова

Следственный комитет просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о взятках, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Белоусова обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2010 – 2014 годах Белоусов совместно с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили от представителей холдинга «Автобан» взятку на 3,4 млрд рублей.

В декабре 2018 года Госдума лишила депутата неприкосновенности. По словам Трунова, Белоусов своей вины не признает.