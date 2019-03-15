Тело Игоря Малашенко перевезут из Испании в Москву 16 марта

Тело журналиста и политолога Игоря Малашенко доставят из Испании в Москву рано утром в субботу, 16 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

В начале марта стало известно, что тело политолога испанская сторона передаст только после полной токсикологической экспертизы. Предполагалась, что процедура может занять до двух недель.

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Политологу было 64 года. Полиция Испании не нашла следов насильственной смерти. Его планируют похоронить на Троекуровском кладбище.