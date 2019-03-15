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Новости

13:53

Тело Игоря Малашенко перевезут из Испании в Москву 16 марта

Тело журналиста и политолога Игоря Малашенко доставят из Испании в Москву рано утром в субботу, 16 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

В начале марта стало известно, что тело политолога испанская сторона передаст только после полной токсикологической экспертизы. Предполагалась, что процедура может занять до двух недель.

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Политологу было 64 года. Полиция Испании не нашла следов насильственной смерти. Его планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

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16:18   Сергей Леонидович  
Извините конечно, но нахрена он здесь нужен? Жил на Западе, деньги вывез на Запад, российский народ ненавидел! Это что за всепрощенческая идеология?! Пусть на территории своей элитной вилы его и захоронят, а его жена-истеричка по утрам поливает цветы на могиле.

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