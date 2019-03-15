Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:16

Пиотровский осудил размещение фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Руководитель государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский раскритиковал идею о размещении на Дворцовой площади фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Эрмитаж считает недопустимым создавать фан-зону на Дворцовой площади", - известил Пиотровский 78.ru.

Не так давно городские чиновники обсуждали в Смольном возможность создания рекреационной зоны для болельщиков на территории площади. Изначально с данной просьбой к правительству Северной столицы обратилось руководство УЕФА. Тогда же было отмечено, что основная фан-зона разместится на Конюшенной площади - там же, где она была во время летнего Чемпионата мира по футболу-2018.

Добавим, петербургский стадион "Газпром-Арена" станет одной из площадок, где пройдут матчи Евро-2020.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:44    
Того, кто первый предложил сделать фан-зону на Дворцовой следует поместить в "дурку" принудительно. Теперь это можно.

16:41    
Власть только пилит бюджет под разные Олимпиады, универсиады. В момент строит деревни для спортсменов и прочие развлечения. Так принимали радушно на чемпионате по футболу в 2018 году, что некоторые "болельщики" более полугода в Питере тусовались. Халявы много, народ простодушный, сплошные "Иванушки-дурачки", облизывающие иноземцев.  "Иванушкам"  даже в голову не приходит, что вся эта блажь власти -огромные бюджетные деньги, часть которых "улетела" в карманы чиновников.
Россия в нищете, нет дорог, больниц и школ на периферии, нет работы.
И никакую Думу, СОВФЕД это не волнует...

15:35    
В Смольном! чиновники! обсуждали возможность!
Каково?!
Обсудите возможность фан-зоны у себя - в Смольном!
Там у вас полно места и территория используется бездарно!

15:26    
Фан-зону -только на Дворцовой ! Эрмитаж освободить, сделать пивной бар с трансляцией и зал для выступлений шнура, гнойного и бузовой. Опускаться, так ниже плинтуса.

14:25    
Место для больных фанатиков - Дурдом-Арена. На Дворцовой и так дерьма много.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

18:05 Суд продлил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко

18:00 Суд закрыл дело по иску Владимира Литвиненко к сайту «Офшорам-нет.ру»

17:40 Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет "аннексии" Крыма   1

17:37 Муниципал: Прокуратура потребовала разобраться с опоздавшими с декларациями мундепами Морских ворот

17:27 Обвиняемый во взятке на 3 млрд рублей депутат Белоусов намерен вернуться в Госдуму

16:57 В Петербурге кадетское образование урегулируют отдельным законом

16:48 Виталий Мутко отрицает сведения главы ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ   2

16:19 Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова   2

16:07 В Смольном сообщили о 4 тысячах пострадавших из-за гололеда и падения льда

16:05 В ЗакСе предложили забирать в психушку нарушителей интересов государства   2

15:33 Союз музеев России выступил против передачи Спасо-Андроникова монастыря РПЦ   2

15:31 В Новосибирске согласовали установку памятника Сталину   6

15:05 У посольства России в Киеве торжественно открыли сквер имени Немцова   3

14:43 Территорию у берегов реки Глухарки благоустроят

14:16 Пиотровский осудил размещение фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.