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Новости

15:31

В Новосибирске согласовали установку памятника Сталину

Усилия новосибирских коммунистов, не один год ратовавших за возведение памятника Иосифу Сталину, наконец, после множественных перипетий, увенчались успехом: большинством голосов городской Худсовет принял решение установить монумент в честь советского вождя.

Как отмечает "Интерфакс", идею одобрил также и глава города Анатолий Локоть. Статуя генсека появится на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Возведение памятника именно на данной территории является компромиссом между сторонниками и противниками наследия Сталина.

Проект монумента предусматривает также благоустройство площадки вокруг скульптуры, возведение кирпичной стены с колоннами и установку подиума из гранитных плит. Общая высота памятника должна быть не более 3 метров. Стоимость работ оценивается в 1 млн рублей: деньги пойдут из бюджета новосибирского отделения КПРФ.

Открыть скульптуру планируют 9 мая.

Напомним, споры об установке памятника главному советскому вождю ведутся в сибирском городе с 2008 года.

В октябре 2018 года вокруг первых инициированных мэрией Новосибирска общественных интернет-обсуждений разгорелся скандал. Тогда в голосовании за установку памятника Сталину приняли участие 243 новосибирца, из которых 155 в идентичной форме высказались "за" возведение скульптуры. Горожане обвинили "ботов" в подтасовке результатов, в связи с чем опрос был аннулирован.

Позднее идею возведения монумента раскритиковал и Худсовет, и командование ЦВО. Военные завили, что установка скульптуры столь спорной исторической личности может прийтись не по нраву местным жителям.

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17:48    
Даже трудно определить в чём большее ВЕЛИЧИЕ Сталина...То ли это ПОБЕДА в Великой Отечественной СССР над много миллионными ордами еврофашистов, когда вся Европа сдалась на милость Гитлеру...То ли строительство 9 тысяч(!!!!!!!!!!!) промышленных объектов мирового уровня, вроде, Днепрогэса, ЧТЗ, ХТЗ, Уралмаша, Магнитки, Н.Тагила, Новокузнецка и тд. Одновременно строились тысячи объектов при той то технике и технологиях, которые и до сих пор работают на благо россиян...А Россия сейчас строит один Крымский мост... На 90% царская Россия была не образована, а Сталин решил проблему 100-й(!!!!!!!!!!!) грамотности жителей СССР, а культурная революция со строительством тысяч кинотеатров, музеев, театров и тд., а создание атомной бомбы, а восстановление народного хозяйства после разрушительной войны за 4 года без всякой помощи Запада и выходна 2место в мире по ВВП, а Россия сейчас делит 11-12 места с Ю.Кореей...Сталин-ГЕНИЙ!!! Вечная память и слава ему!

17:07    
а слабо у МАРИИНСКОГО СТАЛИНА воткнуть?

16:41   Отец народов  
сралин был так себе, поэтому истукан долго не простоит

16:29    
Новосибирцы молодцы!

16:22    
Новосибирцы - молодцы! Честь им и хвала за добрую память о Сталине И.В.

16:07    
Сталин был величайшим правителем нашего Отечества за всю его историю! Он был ГЕНИЙ, потому и нещадно оклеветан антисоветчиками всех мастей! Во всех(!!!!!) областях жизнедеятельности СССР он добился КОЛОССАЛЬНЫХ успехов, просто дух захватывает, когда знакомишься с ними! Сейчас потихоньку народная память восстанавливает его доброе имя, о чём свидетельствует и открытие Генералиссимусу Сталину памятников, и горы цветов на его могиле в дни рождения и смерти и тд.

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