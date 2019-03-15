Союз музеев России выступил против передачи Спасо-Андроникова монастыря РПЦ

Союз музей России выступает против передачи Спаса-Андроникова монастыря РПЦ, опасаясь за судьбу Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, передает «Интерфакс».

Президент союза, директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что позиция была сформирована еще несколько недель назад на заседании в Ярославле. Согласно постановлению, принятому 19 февраля, союз считает запрос РПЦ о передаче всех зданий и построек ансамбля монастыря угрозой для дальнейшей работы музея Рублева. Союз музеев «готов рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии по сотрудничеству музеев с религиозными организациями». Исполнительной дирекции организации поручено обратиться в Минкульт для «выяснения их предполагаемой формы реакции».

В постановлении также говорится, что закон о передаче церкви имущества религиозного характера требует «существенных доработок в плане гарантии сохранения культурных ценностей и музеев». В союзе обратили внимание на «постоянное возникновение подобных проблем, угрожающее самому существованию ряда музеев». Президиум союза музеев предложил Пиотровскому обратиться с письмом по этому вопросу к президенту Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество письмо с просьбой передать Спасо-Андроников монастырь церкви. На территории монастыря находятся музей Рублева и старейший храм Москвы за пределами Кремля – Спасский собор.