В Петербурге кадетское образование урегулируют отдельным законом

Петербургские парламентарии Денис Четырбок, Константин Чебыкин и Михаил Барышников внесли на рассмотрение Заксобрания проект закона, призванного урегулировать кадетское образование, уведомляет 78.ru.

Инициатива предполагает также расширение обязанностей комитета по образованию, в чьи полномочия в случае принятия законопроекта будет входить лицензирование и аккредитация образовательных учреждений, имеющих кадетские классы, а также разработка методических пособий и ведение реестра кадетских корпусов.

"Наш документ — это не просто факт одобрения со стороны властей, а очередное подтверждение того, что большая команда энтузиастов и профессионалов делает очень правильное и нужное дело, причём не вопреки, а вместе с городом", - поделился Четырбок.

Помимо прочего, проект закона закрепляет и правила приема в соответствующие корпуса и классы в обычных общеобразовательных школах. В первом случае они должны быть закреплены в уставах кадетских организаций, во втором - регламентированы в школьных.

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