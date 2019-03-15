Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет "аннексии" Крыма

Спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин, выступая на торжествах, проводимых в Крыму по случаю 5-летнего присоединения к России, сделал резонансное заявление, предложив подсчитать и взыскать с Украины объем материального урона, нанесённого за 25 лет незаконной, по его ведению, "аннексии" полуострова.

"Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - заявил Володин под аплодисменты публики.

Как передает ТАСС, спикер Госдумы также поручил своему заму, депутату Петру Толстому, после того, как все необходимые подсчеты будут проведены, выступить с соответствующим докладом на заседаниях парламентских организаций Евросоюза, и акцентировать внимание западных коллег на полученных цифрах.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан Крыма - право на язык, право на образование на своем языке, [она] разрушила экономику Крыма и Севастополя - практически аннексия", - подчеркнул Володин.

Ранее сегодня, 15 марта, глава думских эсеров Сергей Миронов, выступая на митинге в Симферополе, предложил сделать 16 марта - день проведения народного референдума по Крыму - праздничной датой.

Крым стал российским регионом после проведенного 16 марта 2014 года народного плебисцита. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась считать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.