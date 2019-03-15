Суд закрыл дело по иску Владимира Литвиненко к сайту «Офшорам-нет.ру»

Василеостровский суд Петербурга оставил без рассмотрения иск ректора Горного университета Владимира Литвиненко к сайту «Офшорам-нет.ру», сообщил глава петербургского отделения «Трансперенси-Интернешнл – Россия» Дмитрий Сухарев.

Иск к этому сайту был первым в споре Литвиненко с журналистами по поводу расследования «Миллиардер с горы». «Трансперенси», «Деловой Петербург» и журналистов привлекли позже, по отдельному ходатайству, отметил Сухарев. Проблемой было то, что сайт «Офшоры-нет.ру» зарегистрирован в оффшоре, и суд не мог уведомить его представителей о разбирательстве.

Изначально Литвиненко требовал от сайта, издания, антикоррупционного центра и журналистов в общей сложности 75 млн рублей. Претензии вызвало расследование «Миллиардер с горы», где утверждалось, что Литвиненко принадлежит часть площадей в элитном жилом комплексе, построенном на месте, которое изначально было выделено вузу для строительства научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации.

В мае 2018 года Василеостровский районный суд постановил взыскать с антикоррупционщиков 5 млн рублей, 4 млн – с «Делового Петербурга» и еще миллион – с трех журналистов. Горсуд изменил решение, освободив журналистов от штрафов, а для «Трансперенси» снизив сумму выплаты до миллиона рублей.

Миллион рублей для выплаты компенсации Литвиненко «Трансперенси» собрал всего за 10 дней, но так до сих пор и не передал. Сотрудники центра попытались привлечь внимание ректора Горного университета через объявление в газете «Коммерсантъ».

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