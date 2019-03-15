Суд продлил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону на 3 месяца продлил домашний арест активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной" организацией, извещает "Новая газета".

Во время заседания сторона защита предъявила судье характеристики женщины, предоставленные политиком Дмитрием Гудковым и Ксенией Собчак, а также медицинские справки о здоровье её матери, заключение психолога о состоянии детей и свидетельство о смерти дочери Алины.

Вместе с тем, адвокат Шевченко Сергей Бадамшин огласил в суде позиции Совета по правам человека и международной правозащитной организации Amnesty International по делу активистки. Помимо прочего, он напомнил, что внесение Минюстом британского общества Open Russia в список нежелательных организаций не имеет отношения к "Открытой России", и приложил ответ от Центра мониторинга законодательства и правоприменения, в котором говорится, что "Открытая Россия" в нынешнем виде является российским общественным сетевым движением без юридического лица.

Адвокаты также просили суд разрешить Шевченко прогулки с детьми и сопровождение их в школу, телефонные звонки, вызов врачей и нотариуса. В прошениях судья отказала, вместо этого прислушавшись к доводам следствия, заявившего о "тяжести преступления против конституционного строя", якобы совершенного Шевченко.

Напомним, дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери, к которой ее своевременно не пустили. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

По этому трагическому поводу в Петербурге ранее проходил "Марш материнского гнева", завершившийся молебном в Екатерининском саду.