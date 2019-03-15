Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:05

Суд продлил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону на 3 месяца продлил домашний арест активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной" организацией, извещает "Новая газета".

Во время заседания сторона защита предъявила судье характеристики женщины, предоставленные политиком Дмитрием Гудковым и Ксенией Собчак, а также медицинские справки о здоровье её матери, заключение психолога о состоянии детей и свидетельство о смерти дочери Алины.

Вместе с тем, адвокат Шевченко Сергей Бадамшин огласил в суде позиции Совета по правам человека и международной правозащитной организации Amnesty International по делу активистки. Помимо прочего, он напомнил, что внесение Минюстом британского общества Open Russia в список нежелательных организаций не имеет отношения к "Открытой России", и приложил ответ от Центра мониторинга законодательства и правоприменения, в котором говорится, что "Открытая Россия" в нынешнем виде является российским общественным сетевым движением без юридического лица.

Адвокаты также просили суд разрешить Шевченко прогулки с детьми и сопровождение их в школу, телефонные звонки, вызов врачей и нотариуса. В прошениях судья отказала, вместо этого прислушавшись к доводам следствия, заявившего о "тяжести преступления против конституционного строя", якобы совершенного Шевченко.

Напомним, дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери, к которой ее своевременно не пустили. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

По этому трагическому поводу в Петербурге ранее проходил "Марш материнского гнева", завершившийся молебном в Екатерининском саду.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:16    
На нары её надо, на нары!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:47 Навальный пристыдил Матвиенко за ее шутки относительно "законов Клишаса"

19:13 Курскому издателю назначили обязательные работы за его критический интерес к депутату

19:06 Законодательное собрание Петербурга решило купить сушильные шкафы

18:58 Глава музея городской скульптуры предложил защитить "народное достояние" от РПЦ   1

18:53 В Калининграде активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет с несовершеннолетними

18:26 Путин наградил экс-главу петербургской полиции Умнова почетным орденом

18:05 Суд продлил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко   1

18:00 Суд закрыл дело по иску Владимира Литвиненко к сайту «Офшорам-нет.ру»

17:40 Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет "аннексии" Крыма   2

17:37 Муниципал: Прокуратура потребовала разобраться с опоздавшими с декларациями мундепами Морских ворот

17:27 Обвиняемый во взятке на 3 млрд рублей депутат Белоусов намерен вернуться в Госдуму

16:57 В Петербурге кадетское образование урегулируют отдельным законом

16:48 Виталий Мутко отрицает сведения главы ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ   2

16:19 Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова   2

16:07 В Смольном сообщили о 4 тысячах пострадавших из-за гололеда и падения льда

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.