Путин наградил экс-главу петербургской полиции Умнова почетным орденом

Владимир Путин подписал указ о присвоении экс-начальнику петербургского Главка Сергею Умнову почетной награды - ордена Александра Невского - "за особые личные заслуги перед Отечеством", передает 78.ru.

Покидая Петербург, Умнов также получил почетные знаки отличия от врио градоначальника Александра Беглова и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, которые высоко оценили его заслуги на посту главы ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

После того, как экс-руководитель полиции города на Неве переехал в столицу, где получил пост помощника министра внутренних дел, его кресло занял москвич - генерал-майор Роман Плугин.

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