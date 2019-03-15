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Новости

18:58

Глава музея городской скульптуры предложил защитить "народное достояние" от РПЦ

Руководитель государственного музея городской скульптуры Петербурга Владимир Тимофеев полагает, что необходимо создать реестр объектов, представляющих государственную ценность, на которые не сможет претендовать Русская православная церковь, извещает "Интерфакс".

Тимофеев уверен, что такие здания, как, например, Исаакиевский собор или рака (усыпальница) Александра Невского, уже давно переросли значимость церковных стали общенародным достоянием. 

Директор музея городской скульптуры отметил также, что в ведении РПЦ нет специалистов, способных в надлежащем виде поддерживать сохранность объектов национального и культурного наследия, и зачастую отношение представителей клира к подобным "артефактам" утилитарно.

На данный момент, РПЦ выказывает претензии на Благовещенскую усыпальницу и бывший Спасо-Андроников монастырь, на территории которого находится Музей имени Андрея Рублева и старейший храм Москвы за пределами Кремля - Спасский собор.

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22:38   Бордунов  
Поддерживаю преложение.

21:29    
всё просто решается - обложить налогами попов, в том числе и на "недвижимое имущество", как это сделали комиссары в период 20-х годов. сразу будет так - "я не я и корова не моя"...

20:30    
Бог их накажет за стяжательство и корыстолюбие.

19:08    
Попы совсем оборзели! Доколе терпеть будем их беспредел?

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