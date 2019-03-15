Курскому издателю назначили обязательные работы за его критический интерес к депутату

Бывший издатель газет "Курская неделя" и "МК Черноземье" Денис Шайкин по решению суда получил 160 часов обязательных работ. Ему вменили клевету на регионального депутата и вместе с тем бизнесмена Николая Полторацкого, о чем пишет ресурс "МБХ-медиа".

Поводом для того послужила статья Шайкина, датированная 2017-м годом и носящая название "Что связывает европейца Николая Полторацкого с Mein Kampf?". В ней витиевато обосновывается тяготение народного избранника к немецкому национал-социализму образца 1930-40-х годов. Один из аргументов в пользу этой версии, который приводит экс-издатель, это название газеты, принадлежащей депутату: "Курские известия". Под тем же самым названием в период Великой Отечественной войны издавалась коллаборационистская газета, напоминает в статье приговоренный к обязательным работам автор статьи.

По словам Шайкина, на этот, с его точки зрения, вопиющий факт обращали внимание годами самые разные общественные деятели, но "досталось" почему-то только ему.

"Это был не суд, а фарс", - описал он ощущения от вынесенного против него юридического решения.