Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

20:18

Петербургские улицы начали мыть с применением шампуня

Коммунальные службы с началом потепления в Петербурге стали убирать улицы поливальными машинами, используя шампунь, передает пресс-служба Смольного. Несмотря на то, что зимний сезон официально заканчивается 16 апреля, в настоящее время каждый день с плюсовой температурой используется для того, чтобы уменьшить количество грязи, песка и пыли на дорогах.

"Зимой дороги не пылесосят и не моют, поэтому в морозный период на них скапливаются загрязнения. «Приправленные» сажей от автомобилей, они буквально впаиваются в поры асфальта", - говорится в сообщении.

В то же самое время, "зимняя" уборка не прекращается: за минувшие сутки с улиц убрали 17 тысяч кубометров льда и снега.

Воду применяют осторожно: как только появляется "минусовой" прогноз, использование поливальных машин временно прекращается.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
16:07В Смольном сообщили о 4 тысячах пострадавших из-за гололеда и падения льда
14 марта, 15:19Невзоров предположил, что Беглов - йети
14 марта, 12:18СМИ: Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, чтобы не тратиться перед выборами
12 марта, 13:14Полиция и антимонопольщики проверяют комитет по благоустройству из-за уборки снега
11 марта, 20:57В Петербурге побит рекорд восьмилетней давности по высоте снежного покрова
11 марта, 19:29Смольный потратит 1 млрд рублей на снегоуборочную технику к следующей зиме
9 марта, 18:00К пострадавшему от падения глыбы льда пенсионеру вернулось здоровье
7 марта, 9:51Невзоров нашел пикантный способ того, как заставить чиновников убирать снег
6 марта, 18:20Серов провел "снежное совещание"
5 марта, 20:55Более 20 человек за сутки госпитализировали из-за гололеда в центре Петербурга
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:44    
Загрязнения впаиваются в поры асфальта?
А в стены зданий, фонарные столбы, решетки, ограды, разделительные барьеры, остановочные павильоны не впаиваются?
У вас весь город в грязи по самую макушку!

20:41    
Ага. Одну улицу возле Смольного помыли один раз в году, и потом будут звиздеть об этом полгода.

20:28    
А петербургские растения это выдержат?
От холеры надо уксусом поливать.
Сколько можно бабла под эту лавочку хапнуть.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:56 Ройзман: Закон о неуважении к власти - это закон о неуважении лично к Путину

20:18 Петербургские улицы начали мыть с применением шампуня   3

19:47 Навальный пристыдил Матвиенко за ее шутки относительно "законов Клишаса"   4

19:13 Курскому издателю назначили обязательные работы за его критический интерес к депутату

19:06 Законодательное собрание Петербурга решило купить сушильные шкафы   6

18:58 Глава музея городской скульптуры предложил защитить "народное достояние" от РПЦ   4

18:53 В Калининграде активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет с несовершеннолетними

18:26 Путин наградил экс-главу петербургской полиции Умнова почетным орденом

18:05 Суд продлил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко   1

18:00 Суд закрыл дело по иску Владимира Литвиненко к сайту «Офшорам-нет.ру»

17:40 Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет "аннексии" Крыма   6

17:37 Муниципал: Прокуратура потребовала разобраться с опоздавшими с декларациями мундепами Морских ворот

17:27 Обвиняемый во взятке на 3 млрд рублей депутат Белоусов намерен вернуться в Госдуму

16:57 В Петербурге кадетское образование урегулируют отдельным законом

16:48 Виталий Мутко отрицает сведения главы ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.