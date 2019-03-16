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Новости

10:35

Вслед за США Канада расширила санкционный список в отношении России

Высшее руководство Канады приняло решение расширить список экономических ограничений в отношении России, добавив в него 25 человек и 14 компаний. Согласно положениям местного законодательства, у попавших под санкции россиян будут заморожены финансовые активы, расположенные на территории государства, а также воспрещаются любые сделки с ними.

В список физлиц попали руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бывший начальник РЖД Владимир Якунин, полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, сын Аркадия Ротенберга Игорь, глава Роскомнадзора Александр Жаров, генерал Виктор Золотов, а также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. 

В числе юрлиц оказались такие компании, как "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж-Мост", Объединенная авиастроительная корпорация.

Одновременно с США были расширены ограничения для ряда россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе: в перечень попали 89 физлиц и 1 юрлицо.

Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до марта. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу с Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.

Добавим также, экономические ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

Последний раз санкции были одобрены ввиду вероятного применения РФ запрещенного химического вещества на территории Британии.

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14:54    
10.51 и 11.19.
Западные санкции по отношению к олигархам, лишивших россиян сырьевых отраслей - это хоть какое-то утешение для простых нищих россиян.

11:19    
Да, из-за недооценки СССР, его мощи, как сейчас России, еврофашистами был в начале 1941г. принят план " блицкриг" по разгрому Советского Союза за 2 месяца(!!!!!). Запланировали на сентябрь военный парад фашистов на Красной площади, изготовили пригласительные билеты на банкет в г-це "Астория" Ленинграда и тд. Но "блицкриг" с треском провалился, а за полгода 1941г. фашисты на Восточном фронте потеряли убитыми МИЛЛИОН(!!!!!!!) солдат и офицеров...

10:51    
Западные санкции в отношении России - это в основном пропагандистское запугивание, "взять на понт", потому не стоит обращать на них внимание, а надо продолжать гнуть свою ВЕЛИКОРОССКУЮ линию! Гитлер, да и в целом весь Запад, утверждал в 30-е годы прошлого столетия, что "СССР-колосс на глиняных ногах", но Красное знамя Победы взвилось в центре Европы! Так и сейчас, пусть западники играют в свои санкционные игры, а мы будем продолжать строить ВЕЛИКУЮ Россию!

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