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Новости

11:36

Дерипаска решил засудить Минфин США

Один из первых попавших в санкционный список США, предприниматель Олег Дерипаска заявил свои претензии к Министерству финансов США, извещает "Коммерсант". Российский бизнесмен подал иск в федеральный суд.

По сведениям издания, Дерипаска настаивает на снятии с него санкций и исключения его фамилии из "кремлевского списка". Олигарх сетует, что ввиду ограничений он потерял 7,5 млрд долларов прибыли.

"Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы политическая интрига разрушила эту тяжелую работу — наряду с миллионами рабочих мест и средствами к существованию отдельных людей. Если у OFAC есть какие-либо доказательства, подтверждающие необоснованные слухи и недосказанности, которые он любит цитировать, то сейчас самое время их представить", - уведомил Дерипаска.

Добавим, по подсчетам Bloomberg, несмотря на санкции, бизнесмен с начала 2019 года обогатился на 1 млрд долларов.

Дерипаска покинул совет директоров "Русала" в 2017 году. Прошлой весной, в апреле, он "пострадал" сильнее других российских олигархов ввиду попадания в так называемый "кремлевский доклад" США. Всего в санкционном списке американцев значатся более 50 российских персон и организаций. Ограничения связаны с предполагаемым вмешательством российской элиты в американские президентские выборы 2016 года.

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16:30    
с таким счастьем и на свободе!.. янки - отберите у него всё!..

14:51    
"Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний..."
Лукавит Дерипаска, отжал у народа  алюминиевую отрасль, созданную этим же народом при советской власти еще до войны 1941-1945 гг.
Питерцам знаком ВАМИ на Васильевском! Серьезный институт был, много ученых. И все они создавали алюминиевую промышленность в СССР.

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