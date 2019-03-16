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13:36

Затраты на реализацию закона о суверенном рунете предлагают компенсировать за счет госбюджета

Компенсировать траты на реализацию проекта закона об автономном сегменте российского интернета авторы инициативы предложили за счет средств из государственного бюджета, передает РБК. Представители Совфеда включили данную рекомендацию в "обновленную" версию документа.

Как пояснила одна из составителей законопроекта сенатор Людмила Бокова, технические средства для запуска проекта будут покупаться за государственный счет, поэтому затраты на их обслуживание также не должны ложиться на плечи участников рынка. Инициаторы нового нормативного акта, отмечает Бокова, стремятся максимально сократить дополнительные расходы операторов.

Помимо прочего, в документ также были внесены поправки, касающиеся освобождения провайдеров от ответственности перед клиентами в случае сбоев.

"Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков", - заявила сенатор в беседе с РБК.

Напомним, в первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа Госдума приняла 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.

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14:44    
А мы, налогоплательщики, просили  пилить бюджет из-за трусости???

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