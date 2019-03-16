"Желтые жилеты" продолжают "штурмовать" Париж

Манифестанты из движения "желтых жилетов" перекрыли движение в центральной части Парижа в районе Елисейских полей: акция протеста длится уже 18 недель.

Как извещает BFMTV, в центре города - на площади Шарля де Голля - собрались более 300 человек. Участники протеста начали подтягиваться к улицам, ведущим к Елисейским полям, задолго до официального начала акции.

Парижские полицейские уже оцепили центральные улицы города, перекрыв движение на десяти улицах, прилегающих к правительственным резиденциям.

Напомним, французы начали бастовать против повышения цен на топливо 17 ноября 2018 года. Отличительной особенностью протестующих являются "желтые жилеты", которые, как знак отличия, носят все участники акции. За все время проведения в мероприятии приняли участие свыше 50 тысяч человек. Наиболее крупные стычки "жилетов" с полицией случались в Париже. На сегодняшний день акция, преимущественно, носит характер "выходного дня".