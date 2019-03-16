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15:13

Беглов посетил соцобъекты Выборгского района

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов проинспектировал объекты социальной инфраструктуры, расположенные в Выборгском районе города, передает 78.ru.

Объезд стартовал в Осиновой Роще - там Беглов посетил несколько поликлиник и территорию бывшего военного госпиталя, который ремонтируют с 2013 года.

В Парголово и Левашово врио губернатора осмотрел отделения детской помощи и несколько стоматологических клиник для взрослых: некоторые из них - новы, но до сих пор не открыты ввиду получения соответствующих лицензий. Беглов наказал им ускориться, дабы начать оперативнее оказывать медицинскую помощь.

Объезжая соцобъекты Парголово, Беглов известил, что на севере города до 2023 года планируется открыть 15 детсадов, 9 школ и 3 поликлиники.



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