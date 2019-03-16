Более 7 тысяч человек участвуют в протестной акции в Париже: задержаны 64 горожанина

Свыше семи тысяч человек вышли на улицы Парижа сегодня, 16 марта, с тем, чтобы выразить свой гражданский протест и несогласие с политикой местных властей, поделился в эфире телеканала BFMTV глава Минобороны Франции Кристоф Кастанер.

Акция "желтых жилетов" проходит в столице республики уже 18-ю субботу подряд.

Как отметил Кастанер, из всех манифестантов около полутора тысяч настроены агрессивно и собрались на Елисейских полях с намерением "громить". На данный момент, например, протестующие разбили витрины магазина Hugo Boss.

Стычки с полицией не утихают на протяжении двух часов. По отношению к самым буйным представителям движения французские правоохранители вынуждены были применить водомет.

Напомним, французы начали бастовать против повышения цен на топливо 17 ноября 2018 года. Отличительной особенностью протестующих являются "желтые жилеты", которые, как знак отличия, носят все участники акции. За все время проведения в мероприятии приняли участие свыше 50 тысяч человек. Наиболее крупные стычки "жилетов" с полицией случались в Париже. На сегодняшний день акция, преимущественно, носит характер "выходного дня".