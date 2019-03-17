Посольство России назвало "позором" шествие "Ваффен СС" в Риге

Российское дипведомство назвало "позором" ежегодно проводимое в Риге шествие бывших бойцов "Ваффен СС" ("Войска СС"), во время Второй мировой войны принимавших участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии.

"Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники. И это в преддверии 75-ой годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в официальном Twitter.

В шествии, прошедшем накануне, 16 марта, приняли участие около тысячи человек. Завершилось оно без эксцессов.

"Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной", - добавили представители российской дипмиссии.

Отметим, каждый год, начиная с 1994-го, 16 марта в столице Латвии проходит марш памяти латышского легиона "Ваффен СС" - добровольческого отряда, созданного немецким командованием во время Второй мировой войны. Именно в этот день в 1944 году латвийские бойцы в составе войск СС приняли участие в боевых действиях против СССР у реки Великой под Псковом.