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11:30

Беглов прояснил судьбу знаменитой пирожковой на Московском

Вопросы о закрытии заведений общепита не находятся в ведении администрации Петербурга, известил врио градоначальника Александр Беглов. В том числе это касается легендарной пирожковой на Московском проспекте, 192.

Заведение, открытое более 60 лет назад, оказалось под угрозой "выселения" вследствие несогласованной установки вентиляционной системы. Когда только появилась информация о вероятном закрытии кафетерия, местные жители стали собирать подписи в его поддержку. 

Как передает "Петербургский дневник", Беглов пояснил, что обслуживающий здание "Жилкомсервис №2 Московского района" выявил незаконную пристройку и оборудование на фасаде дома. Владелец пирожковой в обозначенный срок должен был предоставить разрешительную документацию, однако не сделал этого. Как результат, в городском арбитраже рассматривается иск, поданный управляющей компанией, к заведению. Вместе с тем, речи о закрытии знаменитого кафетерия не идет.

Добавим, пирожковая открылась в 1956 году. В своё время её завсегдатаем был музыкант Виктор Цой. Сегодня среди визитеров заведения можно встретиться актера Михаила Боярского, президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара.



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