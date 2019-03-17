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12:25

Останки погибших на перевале Дятлова советских туристов хотят эксгумировать

Останки советских туристов из группы Дятлова, погибших в 1959 году на Северном Урале, необходимо эксгумировать, уверены судебно-медицинские эксперты. Повторное детальное исследование тел поможет поставить окончательную точку в причинах трагедии.

"Происшествие нужно расследовать с изучения травм погибших. Эксгумация может показать нам много чего удивительного", - поделился с "Комсомольской правдой" судмедэксперт Эдуард Туманов.

Специалист известил издание, что ни у него, ни у его коллег-криминалистов нет полноценной уверенности в том, что данные экспертиз, проведенных в 1959 году, достоверны и полны. Туманов подчеркнул, что характер травм погибших туристов вызывает множество вопросов, поэтому и необходимо вновь провести кропотливую работу.

Напомним, в преддверии 60-летия со дня трагедии Генеральная прокуратура уведомила о начале масштабной проверки обстоятельств смерти людей из группы Дятлова. Позднее Следком отчитался, что туристы погибли ввиду жестких погодных условий, а следователи, которые более полувека назад вели дело, к скрупулезному изучению версий произошедшего отнеслись халатно. Эксперты СКР добавили, что именно непрофессиональный подход к делу и привел к появлению конспирологических теорий об "огненных шарах" и других мистических явлениях.

Датой смерти группы Дятлова считается 2 февраля 1959 года.

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