Бондаренко поздравил петербургских коммунальщиков с профпраздником Вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным торжеством, отмечаемым сегодня, 17 марта, уведомляет пресс-служба Смольного. Чиновник отметил важность работы, выполняемой коммунальщиками ежедневно, и поблагодарил их за кропотливый труд на благо города. "Вы выполняете значимую работу по повышению качества жизни петербуржцев", - заявил Бондаренко. Похвал и почестей удостоились также ветераны труда отрасли, им вице-губернатор пожелал доброго здравия и благополучия.



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