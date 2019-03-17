СМИ Украины выяснили: жители страны стали "добрее" к русским

На украинском телевидении прошел опрос зрителей об их отношении к россиянам: выяснилось, что 98% респондентов не держат на своих "соседей" ни злобы, ни агрессии и относятся к ним более чем положительно. Видеозапись эфира с голосованием доступна на YouTube телеканала NewsOne.

Опрос проходил во время политического ток-шоу "Противостояние". Всего в нём поучаствовали более 21 тысяч человек. На вопрос "Как вы относитесь к русским?" 98% телезрителей ответствовали "позитивно", и лишь 2% респондентов выразили неодобрение.

Данные нынешнего опроса лишь подтверждают результаты исследований социологов "Левада-Центра" и Киевского международного института социологии (КМИС), которые ещё в октябре 2018 года зафиксировали общее снижение ксенофобских настроений в Украине.