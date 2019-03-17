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Новости

15:30

Дольщики ГК “Норманн” поучаствовали в празднике, из-за которого им отказали в митинге

Обманутые дольщики ГК “Норманн” днем 17 марта пришли на площадь Ленина и приняли участие в празднике “В спорт всей семьей”, из-за которого Смольный отказался согласовывать им митинг.

По словам дольщицы ЖК “Десяткино 2.0” Елены Воронцовой, к часу дня, когда планировалось начало митинга, в мероприятии участвовал ведущий, трое рабочих, собравших сцену и инвентарь, тренер  и шесть подростков.

Дольщики надели футболки с названием недостроенных объектов ГК “Норманн” и принялись играть в бадминтон и волейбол. Мячи и ракетки, по словам Воронцовой, они принесли с собой.

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Как рассказали ЗАКС.Ру участники праздника, на мероприятии присутствовало около 15 полицейских. Они поначалу угрожали обманутым дольщикам задержаниями, при этом неизвестные в штатском снимали на видео лица покупателей квартир “Норманн”. Но обошлось без инцидентов.

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Напомним, порядка 6000 человек ждет квартир в семи долгостроях ГК “Норманн” на территории Петербурга и Ленобласти.

Сергей Еремеев



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15:48    
Против лома нет приема окромя другого лома.
МОЛОДЦЫ!!!
"Дольщики надели футболки с названием недостроенных объектов ГК “Норманн” и принялись играть в бадминтон и волейбол."

15:46    
Надо было организовать на это мероприятие всех дольщиков!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
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