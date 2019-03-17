Сенатор Совфеда: Ребенок не знает, как кидать гранату, боится автомата - разве это нормально?

Член Совета Федерации, сенатор от Кировской области Виктор Бондарев разочарован, что современные подростки не ведают, как обращаться с оружием - в частности, с гранатой и автоматом. В современной России, по его разумению, каждый школьник должен быть в любое время "готов к труду и обороне", так как в случае обострения какого-либо конфликта, "кисточка" и литература не спасут ему жизнь. В связи с этим в школы необходимо вернуться начальную военную подготовку (НВП). Свои соображения на сей счет он попытался донести до министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

"Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?", - переживает Бондарев.

Видео встречи сенатора и главы Министерства просвещения доступно на YouTube-канале "ВМЕСТЕ-РФ": спич Бондарева начинается на отметке 1:27:40.

В свою очередь Васильева отметила, что основы НВП следует вводить в старших классах в рамках предусмотренном предметом ОБЖ программы.

Добавим также, Бондарев также занимает должность председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности.