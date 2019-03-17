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Новости

16:35

Сенатор Совфеда: Ребенок не знает, как кидать гранату, боится автомата - разве это нормально?

Член Совета Федерации, сенатор от Кировской области Виктор Бондарев разочарован, что современные подростки не ведают, как обращаться с оружием - в частности, с гранатой и автоматом. В современной России, по его разумению, каждый школьник должен быть в любое время "готов к труду и обороне", так как в случае обострения какого-либо конфликта, "кисточка" и литература не спасут ему жизнь. В связи с этим в школы необходимо вернуться начальную военную подготовку (НВП). Свои соображения на сей счет он попытался донести до министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

"Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?", - переживает Бондарев.

Видео встречи сенатора и главы Министерства просвещения доступно на YouTube-канале "ВМЕСТЕ-РФ": спич Бондарева начинается на отметке 1:27:40.

В свою очередь Васильева отметила, что основы НВП следует вводить в старших классах в рамках предусмотренном предметом ОБЖ программы.

Добавим также, Бондарев также занимает должность председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности.

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23:10    
можно дополнить сенатора - начальную нвп в россии, а конечную - в сирии, лугандоне, цар, нигерии... начать с детей-внуков самого сенатора и с двух добровольцев-ватников - 20:46, 21:24...

22:55    
20:46, 21:24 - вам бы ватникам только лишь воевать, да грабить - хлебом не корми, а вот созидать мозгов нет, поэтому россия ничего для цивилизации не значит и как динозавр, скоро вымрет... отсталая страна - по всем направлениям... оттого и на луне русских нет - мозги заточены лишь на гранату... тут ты верно сказал, 21:24 - ... "будущее за человеком обширных знаний", но не за теми, кто учит гранту... вот, пример, финны - лучшее образование, в школах гранату-винтовку не изучают, лучшие социальные программы, цивилизованная страна во всех отношениях и вам, обезьянам с гранатой их не догнать...

21:24   Павел   Krohka-skuns@mail.ru
Тут он прав. Этот чиновник. Образование должно быть всесторонним. Молодой человек или девушка, должны знать где предохранитель, где спуск. Как снаряжать магазин. Сборка разборка,устранение мелких неполадок. Ну и конечно же стрельба. Молодым людям желательно ещё и клуб записаться. К сожалению бесплатных не знаю. Ну и пройдя стрелковую подготовку, приобрести винтовку. Выбор хорош. Можно классику типа мосинки, цена вполне приемлема. Можно СКС или СВТ. Запасы всё ещё лежат на складах, деды старались. Вобщем будущее за человеком обширных знаний. А наука гранаты, штыка и пули ещё долгое время будет актуальна.

20:46    
Россия имеет огромное преимущество перед Западом, так как более 300 тысяч срочников ежегодно проходит службу в вооружённых силах! Каждый год по 300 тысяч записывают в ПОДГОТОВЛЕННЫЙ в военном плане МОБ.РЕСУРС. То есть Россия в случае надобности может выставить МИЛЛИОНЫ готовых воинов, а на Западе этого не случится, так как там все обжираются поп-корном в гей-клубах вместо боевой подготовки! Верните НБП в школы и даже в детсады! Учиться военному делу надо настоящим образом!

20:31    
19:07 - твое "отечество" это путин, защищай его - "настоящий мужик"... пусть тебе сенатор выдаст автомат и грантау, и собирай-разбирай их дома - с женой и детьми, отращивай свою "мужественность", вместе с яйцами и чтобы, ниже колен - удобнее пихать их в сапоги, и готовься идти на фронт, защищать россию... а, я поп-корн пойду куплю...

20:30    
Когда же наконец это старичье покрытое перхотью уберётся на свои ворованные «дачи»! И у власти будут люди современные умные молодые. А дети должны знать гаджеты умные технологии, а не кидать гранаты и тому подобное.

20:00    
19:07 Александра Величкевич (51 год), ваш муж ушел к другому? Угадал причину вашей агрессивности?

19:07    
Сенатор абсолютно прав! Без НВП у подростков прямой путь в гомосеки! Надо из пацанов делать настоящих русских мужиков-защитников Отечества! Но в руководстве страны полно предателей, потому преднамеренно и НВП отменили, чтобы защитников России не было!

18:45    
17:35  - "у мальчиков начинает проявляться мужественность"... член до колен что-ли отрастет?.. вот кому полезно сдавать гто и обж, изучать "гранату и автомат и физподготовку", так это золотой молодежи -  если бы сынуля пескова никола чоулз учил гто и обж в россии, да разбирал-собирал автомат - не сел бы в лондоне в тюрьму...

18:31    
17:35 - вата в голове - радость для для сенатора-милитариста... поезжай в сирию - вчк вагнера тебя ждет, твоё гто там тебя выручит - драпать... гто это профанация спорта и для ватников-патриотов... физически развивать молодежь нужно в современных спортзалах, с современным оборудованием, в бассейнах и бесплатно - в школах и институтах, но этого ничего нет. есть фитнес-центры, но они не по карману молодежи, причем в провинции вообще со спортом туго... гранту засунь себе в жопу и взорви - вот и проверишь заодно обж... пушечное мясо нужно милитаристам, а цивилизации нужны знания... эти чокнутые генералы своих сынков попрятали за границей, а пушечное мясо готовят из быдла... защищать путинскую буржуазию, часики клишаса?... пошел ты в жопу, да я сразу сдамся янки...

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