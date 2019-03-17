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17:20

Екатеринбургским студентам предложили посетить молебен в обмен на закрытие прогулов

Учащимся Уральского государственного горного университета в преддверии молебна за возведение в центре города храма Святой Екатерины поступило предложение в обмен на присутствие на мероприятии закрытие двух пропусков по физкультуре, извещает "Новая газета".

Приглашение, сообщили студенты, последовало от зампреда студпрофсоюза Наринэ Медянниковой.

"Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры. Только прийти и постоять на молебне", - поделился один из учащихся. 

Скриншот переписки Медянниковой со студентами приводит паблик "Типичный Екатеринбург". Примечательно, но автор инициативы называет молебен "митингом" и говорит о закрытии нескольких пропусков всем, кто посетит мероприятие. В студенческом профсоюзе данную информацию комментировать отказались.

Молебен состоялся сегодня, 17 марта, в центре Екатеринбурга. По словам учащихся, его посетили около 20 человек из вуза. Храм планируют возвести на месте городского сквера, что вызывает недовольство части горожан.

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