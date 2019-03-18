Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:32

СМИ: Новые отставки губернаторов могут начаться на этой неделе

На этой неделе может или начаться новая серия отставок губернаторов, или в Кремле подготовят список регионов, где отставки могут вскоре произойти, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди претендентов называют Марину Ковтун (Мурманская область). Ей не в первый раз прочат отставку, до сих пор она сохраняет свое место. Сейчас отмечается, что источники единодушны, говоря о ее скором уходе. По словам источников, у нее «беда с рейтингом», ее отторгают элиты и крупные компании региона.

Также среди кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).

Источники отмечают, что у Кремля мало времени, новым врио губернаторам «нужно зайти в регионы и готовиться к выборам». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос о возможных заменах губернаторов не ответил.

Ранее сообщалось, что волна губернаторских отставок может начаться в ближайшее время. Увольнение прочили Ковтун, Бердникову, Бочарову и Дубровскому. До этого «губернаторопад» случился осень 2018 года, когда постов лишились десять глав регионов. В их числе оказался Георгий Полтавченко, экс-губернатор Петербурга: его сменил временно исполняющий обязанности градоначальника Алекcандр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:51    
14-54 не надоело лгать троллю пригожинскому7 Любой этой "лапши" может покушать, посмотрев ТВ. Так, что молчи в тряпочку лжец! Или слепой, глухой и малоумный дрищ?

14:54    
14:34. Кто работает, тот ест в России! А дармоедов, бездельников, тунеядцев совершенно не жалко! Не можешь денег заработать-вали на кладбище, не путайся под ногами у предприимчивых россиян!

14:34    
9-50 Путин так держит руку на пульте страны, что в страна становится нищей, безработной и по рейтингу благосостояния людей, занимает одно из последних мест. Прежде чем ниц на четвереньки вставать? Мозги включай.

11:47    
9:50))Бедная страна.

9:50    
Идёт нормальный процесс ротации губернаторов по разным причинам! Путин держит руку на пульсе страны!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:18 Бывшему замглавы Мурманской области обвинение запросило 8 лет колонии

18:52 Парк на Елагином острове заказывает тысячу альбомов за 1,59 млн рублей

18:40 Задержанному активисту вменили самовольное занятие земли из-за урны для голосования

18:38 Беглов поручил подчиненным заняться благоустройством набережных   1

18:07 Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП после возмущения защитников парка на Смоленке

17:59 В Минприроды определились с самым проблемным регионом с точки зрения мусора

17:40 Экватор шестого созыва

17:14 Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   5

17:12 На рекультивацию мусорного полигона в Новгородской области уйдет 30 млн рублей

17:11 СМИ: В правительство Хабаровского края пришли с обысками по делу о хищениях леса

16:32 Вопреки жалобам экологов Колтуши продолжают обрастать свалками

16:23 Единоросс Чебыкин раскритиковал оппозицию за желание присвоить себе проект «Парк на Смоленке»

16:20 КПРФ направила в ЦИК документы о передаче мандата Алферова Грудинину   2

15:53 Кремль о травле написавшей Путину 12-летней девочки: Вряд ли можем чем-то помочь

15:18 В Москве простились с Игорем Малашенко

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.