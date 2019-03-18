Бывшего директора "Сямозера" и ее заместителя приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Петрозаводский горсуд приговорил бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова к 9,5 годам колонии общего режима по делу о гибели детей на Сямозере, передает «Интерфакс». Бывшего инструктора парк-отеля Павла Ильина оправдали.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Тогда дети и инструкторы из детского оздоровительного лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» в Карелии попали в шторм. В составе тургруппы находился 51 человек, из них четверо взрослых. 14 детей погибли.

В 2017 году к трем годам колонии-поселения приговорили фельдшера Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок тонувших детей. Женщина в тот день дежурила в Суоярвской ЦРБ и не оповестила службы спасения и администрацию больницы о звонке 12-летнего мальчика, сообщившего о трагедии. Суд признал, что эта халатность не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

В конце 2018 года потерпевшие подали в горсуд Петрозаводска 14 исков с требованием взыскать с экс-руководителей парк-отеля компенсации морального вреда. По 10 млн рублей для каждого требовали от Решетовой, по 5 млн – от Виноградова, по 10 млн рублей – от врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович, экс-главы ведомства Анатолия Коваленко. Также компенсации требовали от инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова (по 5 млн рублей) и Павла Ильина (по 1 млн рублей).