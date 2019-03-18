Прокуратура проверит реставрацию грифонов на доме сотрудников Ботанического сада

Прокуратура Петроградского района проверяет информацию о некачественной реставрации лепнины с грифонами на доме штатных сотрудников Ботанического сада.

Ранее петербуржцы возмутились тем, как отреставрировали грифонов на доме по улице Профессора Попова. Итог реставрации в группе «Аварийный Петербург» назвали «упрощенной и уплощенной халтурной версией лепнины» и напомнили, что Фонде капремонта до этого убеждали, что с грифонами все в порядке.

Дом штатных сотрудников Ботанического сада – исторический, это объект культурного наследия федерального значения и входит в состав такого же объекта «Ботанический сад». В прокуратуре сообщили, что проверят соблюдение требований федерального законодательства при реставрации дома и примет решение о мерах прокурорского реагирования.

В 2018 году из-за частичного разрушения дома штатных сотрудников Ботанического сада рабочего оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его признали виновным в том, что вопреки указаниям гендиректора он сделал дверь в окне.

Фото: vk.com/emergency_spb

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